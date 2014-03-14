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منصور: رئيس الجمهورية لا يستطيع إيقاف انتخابات الزمالك

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منصور: رئيس الجمهورية لا يستطيع إيقاف انتخابات الزمالك منصور: رئيس الجمهورية لا يستطيع إيقاف انتخابات الزمالك

قال مرتضى منصور المرشح على مقعد رئيس الزمالك إن رئيس الجمهورية نفسه عدلي منصور، لا يستطيع إيقاف الانتخابات على حد تعبيره.

منصور أقام مؤتمرا صحفيا داخل النادي الأبيض في إطار حملته الانتخابية هو وقائمته.

وخلال المؤتمر، صرح منصور "انتخابات نادي الزمالك ستقام غصب عن أي فرد، مهما كان".

ثم استدرك "وحتى يفهم الناس، نعم.. مهما كان، حتى رئيس الجمهورية نفسه".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أوصى بعدم إجراء انتخابات الزمالك وإعادة المجلس برئاسة ممدوح عباس.

لكن وزارة الرياضة تتحرك لتأمين الموافقات اللازمة لتجرى الانتخابات خلال ثلاثة أسابيع.

وتابع "الجمعية العمومية ترغب في إقامة الانتخابات، وهي صاحبة الحق الأصيل في النادي".

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فيديو اليوم السابع

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