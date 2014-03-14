مرتضى لرؤوف جاسر: يا حبيبي أنت لا تملك أي أصوات

رد مرتضى منصور المرشح لرئاسة الزمالك على منافسه رؤوف جاسر بتلميحات على أنه "لا يملك أرضية حقيقية في الانتخابات" على حد وصف المحامي المعروف.

مرتضى منصور أقام مؤتمرا صحفيا في إطار حملته الانتخابية للوصول إلى مقعد رئاسة النادي الأبيض في الانتخابات التي تقام بعد 3 أسابيع.

وتحدث منصور عن تصريحات رؤوف جاسر ضده.

وكان جاسر قد ألمح إلى أن منصور طلب من كمال درويش دخول الانتخابات لتفتيت أصوات رؤوف جاسر.

ورد منصور "يا حبيبي.. أنت أصلا لا تملك أي أصوات في هذه الانتخابات".

وتابع "بالفعل أنا من طالب كمال درويش بدخول الانتخابات حتى يثريها بالمنافسة".