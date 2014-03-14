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منصور لميدو: سأساندك ما دمت تنتصر.. ولكن

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منصور لميدو: سأساندك ما دمت تنتصر.. ولكن منصور لميدو: سأساندك ما دمت تنتصر.. ولكن

وعد مرتضى منصور المرشح على مقعد رئيس الزمالك بأن يدعم الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو" لو نجح في الوصول لرأس القلعة البيضاء.

منصور أقام مؤتمرا صحفيا في إطار حملته الانتخابية بالنادي الأبيض مساء الخميس، وتحدث عن الجهاز الفني للزمالك في حال نجاحه.

وصرح منصور "لو وصلت لرئاسة الزمالك، سأدعم الجهاز الفني بقيادة ميدو طبعا".

وتابع "سأدعمه ما دام ينتصر".

ثم استدرك "لكن هذا لا يعني أن ميدو عليه أن يخشى من شيء، فأنا أيضا لن أحاسبه بالقطعة".

ويتنافس منصور مع كمال درويش ورؤوف جاسر على مقعد رئاسة الزمالك في الانتخابات التي تجرى خلال 3 أسابيع.

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