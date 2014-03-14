منصور: رؤوف جاسر مثل حمدين.. وعباس كمحمد مرسي

أطلق مرتضى منصور المرشح على مقعد رئاسة الزمالك عددا من التشبيهات السياسية على انتخابات القلعة البيضاء.

منصور دخل النادي على أغنية تسلم الأيادي التي جهزها أنصاره له قبيل انطلاق مؤتمره الانتخابي.

وفي المؤتمر، قال منصور: "رؤوف جاسر يشبه حمدين صباحي أو خالد علي.. يظن أن لديه أصوات وسينافس السيسي في انتخابات الرئاسة، وهم أساسا بلا أصوات".

أما ممدوح عباس، فقد تناول مرتضى منصور تصريحاته الأخيرة بشأن رغبته في العودة لرئاسة النادي لأنه الرئيس المنتخب.

وصرح منصور "عباس تحدث في قناة مع مذيع، اعتقد أني جعلته يجلس في بيته لعدة أشهر".

وتابع "تصريحات ممدوح عباس تشبه محمد مرسي، متمسك بالشرعية الشرعية، ويرغب في العودة لمنصبه رغم أنه أصلا جاء عدة مرات بالتعيين".

وهاجم منصور، ممدوح عباس الرئيس السابق للزمالك، وقال إنه خرب النادي وتركه مديونا بعدما كانت خزينته مليئة بالمال.