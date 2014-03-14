كمال درويش: ' حركة ' أجوجو كلفت الزمالك 47 مليونا!

صرح كمال درويش رئيس نادي الزمالك أن صفقة انتقال أجوجو كلفت خزينة القلعة البيضاء 47 مليونا.

درويش أقام مؤتمرا صحفيا في إطار حملته الانتخابية كونه يدخل معترك الوصول لكرسي رئاسة الزمالك بشكل دائم.

ويتنافس درويش مع مرتضى منصور ورؤوف جاسر على المنصب.

وقال درويش خلال المؤتمر إن إنجازاته تحكي عنه بقدر كاف.

وتطرق درويش لوضع الزمالك من الناحية المادية، وصرح "النادي مديون حاليا بسبب السياسات الخاطئة القديمة".

وتابع "على سبيل المثال أجوجو الذي جاء للزمالك، ولم يفعل سوى تسجيل هدف في الأهلي واحتفاله بحركة المجنون كلف خزينة النادي 47 مليون جنيه".

وكان أجوجو قد لجأ للمحكمة الرياضية لتغريم الزمالك عن عدم دفع مستحقات اللاعب كاملة.

وأوضح درويش "اللاعب وحده حصل على 22 مليون جنيه فترة رئاسة ممدوح عباس، والآن النادي مطالب بغرامة مالية بسبب تلك الصفقة تقدر بـ25 مليونا".