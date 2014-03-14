الرئاسة: "منصور"لم يدل بتصريحات صحفية مؤخرًا حول الانتخابات الرئاسية

نفى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوى، أن يكون الرئيس عدلى منصور قد أدلى بأى تصريحات صحفية مؤخرًا حول الانتخابات الرئاسية؛ نافيًا فى الوقت ذاته ما بثته إحدى القنوات الفضائية فى هذا الصدد.

وأكد بدوى فى تصريح له مساء اليوم الخميس إن المادة ٢٣٠ من الدستور تنص على أنه يجرى انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا من تاريخ إقرار الدستور وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية فى مدة لا تجاوز 6 أشهر.

وأوضح بدوى أنه فى موعد غايته السابع عشر من شهر يوليو المقبل سيكون قد تم إنجاز الاستحقاق الرئاسى بطبيعة الحال طبقًا لنص المادة ٢٣٠ من الدستور وبات لمصر رئيس جديد منتخب ولكن أيضًا سيكون قد تم البدء فى إجراءات الانتخابات البرلمانية وفقًا لذات المادة، وتكون مصر قد شرعت بالفعل فى إتمام آخر استحقاقات خارطة المستقبل.