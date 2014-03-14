مشادات كلامية بندوة "سد النهضة" بمركز "نضال" بسبب "نهر الكونغو"

كتب عبد اللطيف صبح ومحمد الديب ومحمد تهامى زكى

نشبت مشادات كلامية بين الدكتور مغاورى شحاتة دياب الخبير الدولى فى مجال المياه، والدكتور محمد ثروت وعدد من المؤيدين لمشروع نهر الكونغو، خلال ندوة مركز نضال للحقوق والحريات التى عقدت بمقر المركز بوسط البلد، لمناقشة "أزمة سد النهضة".

ونشبت المشادات بعدما وصف الخبير الدولى فى مجال المياه مغاورى شحاتة مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل كأحد الحلول المقترحة لتعويض نقص المياه الناتج عن مشروع سد النهضة، بأنه مشروع وهمى لا أساس له من الصحة، مما أثار حفيظة عدد من المشاركين فى الندوة المؤيدين للمشروع، والذين وصفوا مغاورى بأنه عضو سابق بالحزب الوطنى وعضو لجنة السياسات.