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"الثقافى القبطي" يبحث مشروع توليد الطاقة الشمسية برعاية بيت العائلة

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"الثقافى القبطي" يبحث مشروع توليد الطاقة الشمسية برعاية بيت العائلة "الثقافى القبطي" يبحث مشروع توليد الطاقة الشمسية برعاية بيت العائلة

ينظم المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، المنتدى العلمى الأول بعنوان "فى حب "، لبحث منظومة مقترحة لتنفيذ مشروع توليد الطاقة الشمسية واستخداماتها برعاية بيت العائلة المصرية، الاثنين المقبل.

وقال المركز فى بيان له اليوم، سوف يحضر كوكبة من العلماء للمشاركة فى ندوة يحاضر فيها المهندس إبراهيم سمك، خبير الطاقة الشمسية، والمهندس هانى عازر خبير الأنفاق وكلاهما يعملان بألمانيا.
> وسوف يناقش منتدى المؤتمر فى جلسته الأولى الطاقة المتجددة ونظم النقل ثم الجلسة الثانية تحسين منظومة الطاقة والنقل ثم الجلسة الختامية والتوصيات.

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