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عبد الحسين عبد الرضا يستعدّ لتصوير "العافور"

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عبد الحسين عبد الرضا يستعدّ لتصوير "العافور" عبد الحسين عبد الرضا يستعدّ لتصوير "العافور"

شرع الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا في التحضيرات الأولية لتصوير الكوميديا الاجتماعية الجديدة "العافور"، التي يدخل بها السباق الرمضانيّ المقبل، بعد أن صاغ عبد الرضا أحداث المسلسل بنفسه منذ سنوات. ولكنّ العمل تمّ تأجيله لأسباب مختلفة، إلى أن قرّر عبد الرضا إخراجه إلى النور في شهر رمضان المقبل.

و"العافور" كوميديا اجتماعية ساخرة، تحمل إسقاطات مباشرة على ما تشهده المنطقة العربية من متغيّرات وأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسيّة. كما يحمل العمل رسالة هادفة تدعو إلى توحيد الصفّ ونبذ الخلافات والفرقة. ويشارك النجم الكويتي القدير بطولة العمل نخبة من الفنانين، منهم العراقية ميس كمر، ومرام، ومحمد صفر، وأسامة المزيعل، بينما يتصدّى عباس اليوسفي للإخراج.

وكلمة "العافور" تعني الهواء القويّ الذي يلتفّ حول نفسه رأسيّاً، ويتسبّب في إثارة الغبار مثل الإعصار. وهي مفردة كويتيّة تستعمل في اللهجة العاميّة.

 

 

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