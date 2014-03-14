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السعودية تمنع تسمية المواليد الجدد بـ50 اسمًا بينها “عبدالناصر” و”ايمان”

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السعودية تمنع تسمية المواليد الجدد بـ50 اسمًا بينها “عبدالناصر” و”ايمان” السعودية تمنع تسمية المواليد الجدد بـ50 اسمًا بينها “عبدالناصر” و”ايمان”

منعت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، الخميس، 50 اسمًا للمواليد الجدد في المملكة لـ«تضاربها مع العادات الاجتماعية أو الدينية أو عدم لياقتها أو لأنها تعود لأسماء أجنبية»، من بينها «عبدالناصر»، «عبدالعاطي»، و«يارا».

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية، عن مصادر في «الأحوال المدنية» قولها إن الوكالة حريصة على تسمية المواليد بأسماء تليق بعادات وتقاليد المجتمع و«هدى الدين الحنيف».

وحددت الوكالة الأسماء الممنوعة وهي : ملاك، عبدالعاطي، عبدالناصر، عبدالمصلح، نبي، نبيه، أمير، سمو، المملكة، ملكة، مملكة، تبارك، نردين، مايا، ليندا، رندا، بسملة، تولين، أرم، ناريج، رتال، ألس، ساندي، راما، مالين، أيلين، الاس، أينار، لوران، ملكتينا، لارين، كبريال، لورين، بنيامين، ناريس، يارا، سيتاف، أيلين، لولاند، تيلاج، بره، عبدالنبي، عبدالرسول، جبريل، عبدالمعين، أبرار، مِلاك، إيمان، بيان، بسيل، وريلام.

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