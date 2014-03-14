ارتفاع متنامٍ للسياح عبر موانئ دبي

توجه اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على ما يوفره من دعم وتوجيهات سديدة لتمكين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي من أداء رسالتها في خدمة المجتمع والجمهور وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على متابعته المستمرة لجهود الإدارة وأدائه.

، وذلك خلال جولته التفقدية السنوية لقطاع المنافذ البحرية بدبي، برفقة العقيد عوض محمد العويم مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية والمالية، والعقيد حسين إبراهيم أحمد مساعد المدير العام لقطاع المنافذ البحرية، وعدد من مديري الإدارات.

وقال إن الدولة أصبحت أحد المقاصد السياحية المهمة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات السياح القادمين عبر الموانئ البحرية للدولة عن طريق إمارة دبي يؤكد موقع الإمارات المتنامي على خريطة السياحة الدولية.

وبدأت الجولة التفقدية في إدارة موانئ الحمرية والشندغة، وامتدت الجولة إلى قسم الجوازات بميناء راشد السياحي، إذ استمع إلى شرح من مساعد المدير العام لشؤون المنافذ البحرية العقيد حسين إبراهيم أحمد حول آليات سير العمل ومواعيد ساعات الوصول والمغادرة للمراكب، واطلع على الإحصاءات السنوية للقسم، وتفقد صالات المسافرين وبصمة العين.

وآلية عمل القسم وأعداد دخول وخروج البحارة عبر الميناء، واستمع إلى شرح عن الهيكل التنفيذي لإدارة المنافذ البحرية، والكادر البشري للإدارة، والمعاملات المنجزة، والأهداف الاستراتيجية للإدارة، وإحصاءات الدخول والخروج، وعدد السفن السياحية. وتخللت الجولة تكريم الشركاء الاستراتيجيين للقطاع.

من ناحية أخرى، زار اللواء المري ومرافقوه مشروع المبنى السياحي الجديد واطلع على الخطط المستقبلية. كما التقى بعض السياح القادمين للدولة مرحباً بهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومستفسرًا عن جودة الخدمات المقدمة إليهم، وأفاد بأن حركة السياحة البحرية بإمارة دبي ارتفعت نسبتها مقارنة بالعام الماضي.

وأشاد اللواء المري بمجهود موظفي قطاع المنافذ البحرية كما طالب الجميع بالإدارة بذل المزيد من الجهد والمبادرة في تقديم الخدمات لجموع القادمين إلى الدولة والمغادرين منها بما يتواكب مع السياسة الحكيمة للحكومة الرشيدة مشيداً بالمستوى المتميز والكفاءة الكبيرة التي أصبحت من سمات موظفي الإدارة .

تفوق

قال العقيد حسين إبراهيم أحمد مساعد المدير لشؤون المنافذ البحرية إن منظومة العمل المتطورة التي تشهدها موانئ دبي والتي تتفوق على مثيلاتها عالمياً نابعة من إيمان جميع الموظفين في جميع القطاعات العاملة في المنافذ البحرية بضرورة بذل قصارى جهدهم بما يتناسب مع المكانة الدولية المتميزة .