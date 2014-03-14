سعود بن صقر يعزي في وفاة عبدالله الطنيجي

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ظهر أمس صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله تعالى عبد الله أحمد بن جمعة الطنيجي رئيس مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة للطرق والمرور في رأس الخيمة الذي وافته المنية أمس.

كما أدى الصلاة في مسجد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في مدينة الرمس برأس الخيمة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والشيخ محمد بن صقر القاسمي والشيخ عمر بن صقر القاسمي والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي.

والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين بالديوان الأميري برأس الخيمة ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ويوسف يعقوب السركال رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الى جانب عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والشخصيات وأعيان ووجهاء البلاد ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وشيع جثمان المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة الرمس في رأس الخيمة.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده والشيوخ والمعزون واجب العزاء والمواساة إلى أنجال الفقيد.. وهم فيصل عبد الله بن جمعة الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي وفواز عبدالله بن جمعة الطنيجي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وفهد وعبد الرحمن وفلاح واحمد وإخوان الفقيد طارق وعمر ونايف وبدر وجمعة وإلى ذويه، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

قدم الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، مساء أمس، واجب العزاء إلى أسرة المغفور له، عبدالله جمعة الطنيجي، برأس الخيمة.

شيوخ القواسم يعزون

كما قدم واجب العزاء، معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين، وأبناء القبائل.

وأعرب الجميع خلال الزيارة، التي قاموا بها إلى منزل الأسرة في منطقة الرمس، في رأس الخيمة، عن صادق العزاء والمواساة إلى أنجال الفقيد، فيصل عبدالله بن جمعة الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وفواز عبدالله بن جمعة الطنيجي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفهد ومحمد وعبدالرحمن وفلاح وأحمد وأخوان الفقيد طارق وبدر ونايف وعمر وجمعة، وإلى ذويه، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.