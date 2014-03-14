راشد المعلا يشهد ختام أسبوع المرور الخليجي

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي اختتام القيادة العامة لشرطة أم القيوين فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الذي جاء تحت شعار ( غايتنا سلامتك ) صباح أمس بالمركز الثقافي في أم القيوين، حيث تخلل الاختتام اوبريت قدمته طالبات مدرسة أم الشهداء للتعليم الأساسي للبنات يحكي عن القواعد المرورية.

إضافة إلى مسرحية تنبه إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية والتقليل من السرعات خلال القيادة وتكريم السائقين المثاليين والشركاء الاستراتيجيين، في حين كرمت وزارة الداخلية وفود مجلس التعاون المشاركة في فعاليات الاسبوع المروري.

وأكد العميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا أن إدارة المرور والدوريات في الإمارة ستواصل حملات التوعية والتثقيف المروري لتعريف الجمهور بمخاطر الطريق للحد من الحوادث المرورية، داعياً أفراد المجتمع والمؤسسات التعليمية التعاون للمساهمة بتقليل الحوادث المرورية من خلال تطبيق شعارات أسبوع المرور .

لافتا إلى أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة بين الجميع للمحافظة على سلامة أرواح الآخرين من الوقوع في الحوادث المرورية، وأن وزارة الداخلية تتبنى كافة الخطط والبرامج واللوائح والإجراءات الوقائية للحد من وقوع تلك الحوادث.

إضافة إلى إطلاق حملات التوعية بصورة مستمرة، مبينا في الوقت ذاته أن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد كانت ناجحة بكل المقاييس لأنها وجدت تجاوبا من كافة شرائح المجتمع وبصفة خاصة طلبة المدارس في أم القيوين.

وأضاف إن أهداف استراتيجية وتطلعات وزارة الداخلية للحد من وقوع الحوادث المرورية ستتحقق بالعمل الجماعي وستصل إلى أعلى مراتب الأمن والاستقرار في الدولة، مؤكداً إن الاحتفال السنوي بأسبوع المرور يحقق غايات كبيرة لتذكيره السائقين وكافة أفراد المجتمع بالقواعد المرورية السليمة التي يجب اتباعها تفادياً للحوادث التي تحصد الأرواح ، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع إدارة المرور والدوريات بالإمارة لتكثيف التوعية المرورية والقيام بأنشطة وفعاليات ومعارض مرورية من أجل توعية كافة أفراد المجتمع.

حملات

من جانبه أكد المقدم سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين أن الادارة ستواصل حملات التوعية والتثقيف المروري لتعريف الجمهور بمخاطر الطريق للحد من الحوادث المرورية.

مبينا أن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي جاء ليذكر سائقي المركبات ضرورة الالتزام بقوانين السير والتقيد بها وعدم ارتكاب الأخطاء التي تكون سببا مباشرا في الحوادث ، كما جاء لتنبيه أولياء الأمور وكافة شرائح المجتمع بخطورة مخالفة قواعد المرور وما ينتج عنها من حوادث مميتة.

لافتا إلى أن شعار أسبوع المرور هذا العام جاء ليؤكد لكافة شرائح المجتمع أن السلامة المرورية غاية وهدف تسعى وزارة الداخلية متمثلة في الادارة العامة للتنسيق المروري للوصول إليه خلال العام الجاري والتقليل من الحوادث المرورية التي يروح ضحيتها أشخاص والتي لاتزال تشكل قلقا للأجهزة الامنية في الدولة نتيجة لما تسببه من وفيات وإصابات بليغة.

وأوضح أن إدارة المرور والدوريات في أم القيوين تعمل جاهدة من أجل تعزيز أساليب التواصل مع الجمهور من خلال الحملات التي تطلقها باستمرار وفق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تخفيض الحوادث والمخالفات المرورية عبر الحملات التي أطلقتها والتي تهدف جميعها للمحافظة على أرواح السائقين ومستخدمي الطرق.

تكريم

من جانب آخر، كرم العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية، في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي، رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ المشاركين في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الثلاثين، والذي يقام هذا العام تحت شعار «سلامتك غايتنا».

وحضر التكريم العقيد خميس إسحاق نائب مدير مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعقيد ناصر أحمد الحوسني رئيس قسم شؤون النقل الاتحادي بالإدارة العامة للتنسيق المروري، رئيس فريق العمل للإعداد والتحضير لفعاليات أسبوع المرور، والعقيد عبيد محمد الزعابي من إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.

وأكد العميد الزعابي، أهمية تعزيز نقل التجارب الناجحة على المستوى الخليجي في تنظيم حركة السير، وتبادل الخبرات المشتركة لجعل الطرق بيئة آمنة، والمساهمة في تعزيز الرسائل التوعوية، والإيمان بأهمية التعاون والشراكة بما يخدم الأمن والسلامة لجميع مستخدمي الطريق، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة

وثمّن الزعابي حرص وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، على تبادل الزيارات بين إدارات المرور بدول المجلس لإكساب الخبرات.

فعاليات متنوعة

كما نظمت إدارة فرع المنطقة الوسطى بمواصلات الإمارات ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي تحت شعار ( غايتنا سلامتك ) لعـــــام 2014 خلال شهر مارس الحالي عدة برامج متنوعة شملت دورات تدريبية ومحاضرات توعوية وزيارات ميدانية.

وأوضح طارق أحمد العبيدلي مديــر المواصلات المدرسية الحكومية بفـرع المنطقة الوسطـى أن مواصلات الإمارات تحرص على المشاركة بفعالية وبشكل سنوي في دعم أهداف أسبوع المرور الخليجي إدراكاً منها لأهمية التعاون في نشر مفاهيم السلامة والأمان في أثناء القيادة وعلى الطرقات وللركاب والمشاه والسائقين على حد سواء..

لافتاً إلى أن فعاليات المؤسسة تركز على أهمية سلامة النقل المدرسي والتأكيد على أن ضمان الأمان والسلامة للطالب خلال رحلته اليومية عبر الحافلة المدرسية.

وذكر العبيدلي أن الفرع شكل فريقا خاصا يعمل على متابعة فعاليات المشاركة برئاسة مدير الفرع طارق العبيدلي ونائب الرئيس محمد خلف الحمادي رئيس وحدة السلامة بفرع الوسطى، وعضوية كل من مديري المحطات التابعة للفرع وهم محمد حميد جمعة مدير محطة أم القيوين، ومحمد عبدالله سيف مدير محطة مصفوت، وعلي سيف النداس مدير محطة الذيد وعودة الفضلي منسق السلامة، إضافة إلى عدد من المكلفين في المحطات بالفرع.

وأكد العبيدلي بأن البرامج والانشطة ستغطي جميع مواقع الفرع في مختلف المناطق حيث إن الفرع يغطي عدة مناطق جغرافية وثلاث محطات وهي محطة أم القيوين والذيد ومصفوت ، وأشار إلى أنه سيتم توزيع مطبوعات ونشرات تثقيفية حول معايير الأمن والسلامة لدى استخدام الحافلة المدرسية حول الصعود والنزول لفئة السائقين وأولياء الامور والطلبة.

زيارات

قال محمد خلف الحمادي رئيس قسم السلامة في فرع المنطقة الوسطى، إن الفريق الخاص بالفعاليات قام بعدة زيارات ميدانية للمدارس الواقعة ضمن نطاق إشراف الفرع، لافتا إلى المشاركة الإيجابية من إدارات تلك المدارس وطلابها وأولياء أمورهم.

ورغبتهم في تحقيق السلامة والوصول إلى الشعار الذي وضعته مواصلات الإمارات تماشياً مع هذه الفعاليات هو (غايتنا سلامة أبنائنا ) كان له الأثر الفاعل والإيجابية للاستفادة من هذا الاسبوع بأفضل الطرق والسبل للوصول إلى الرسالة التي مفادها هي حماية أفراد المجتمع من الحوادث أو الأضرار .

هيئة الطرق تستهدف الشباب برسائل توعية

أعدت هيئة الطرق والمواصلات ضمن فعالياتها الخاصة بأسبوع المرور الخليجي برنامجاً توعوياً موجهاً للشباب حول المخاطر التي يتعرض لها سائقو المركبات الذين يتجاهلون قواعد السلامة المرورية، ويقودون مركباتهم بطيش وتهور.

وأكد المهندس حسين البنا مدير إدارة المرور: أن الدراسات المرورية التي تجريها مراكز بحوث السلامة المرورية العالمية تؤكد أن أغلب حالات الوفاة والإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية، سببها عدم استخدام حزام الأمان.

مشيراً إلى أن الدراسات الحديثة أكدت أن وضع حزام الأمان يخفف من حدة اصطدام جسم السائق أو الراكب بجوانب السيارة الداخلية وبالتالي عدم التعرض للإصابة في منطقة العمود الفقري، وأن التزام مستخدمي المركبة بارتداء حزام الأمان يعكس أثرين: الأول صحي يتعلق بصحة وسلامة جسم الشخص مستخدم المركبة، والثاني أثر اقتصادي في حالات الإصابة التي تكون معطلة عن العمل أو معيقة عن أداء وظائف مختلفة ويترتب عليها علاج مكلف.

تجاهل

وقال مدير إدارة المرور إن تجاهل استخدام حزام الأمان، وعدم الالتزام بالسرعة المحددة يمثلان أبرز المخاطر التي تهدد حياة مستخدمي الطريق، ولذلك تسعى إدارة المرور إلى الاستفادة من القنوات الإعلامية التي توفرها المناسبات العامة مثل أسبوع المرور لتوجيه رسائل تحذيرية للشباب من مخاطر السرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور.

وأضاف: يشتمل برنامج الفعاليات المرورية لأسبوع المرور الذي انطلق الأحد الماضي على رسائل توعوية موجهة للشباب تبث من خلال أفلام تثقيفية قصيرة تعرض في دور السينما، مدة كل فيلم أربعين ثانية، ومحاضرات توعوية في الأندية الرياضية للفئة العمرية (17 19 سنة).

موضحاً أن إدارة المرور حرصت على أن تركز الأفلام المعروضة والمحاضرات التوعوية على أهمية ارتداء حزام الأمان ومخاطر السرعة الزائدة، كما نفذت الإدارة في مواقع الأندية الرياضية ورشاً تدريبية استعانت فيها بأجهزة متطورة لتعريف الطلاب والشباب بمخاطر السرعة الزائدة، وأهمية حزام الأمان.

وقال: عملت الهيئة بالتعاون مع قناة توازن الفضائية على إنتاج فيلم توعوي قصير يتناول قصة شاب تعرض لحادث مروري، حيث يتعرف المشاهدون للفيلم على الكيفية التي وقع فيها الحادث والإصابات والآثار النفسية والصحية التي لحقت بالشاب الذي لم يكن يضع حزام الأمان أثناء الحادث، مشيراً إلى أن الفيلم سيعرض لأول مرة في حفل استقبال وفود دول مجلس التعاون الخليجي يوم الأربعاء المقبل في مبنى هيئة الطرق والمواصلات.

وستقوم إدارة المرور خلال الفترة المقبلة بنشر الفيلم في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر قناة توازن الفضائية وبعض القنوات الفضائية التي تحظى بإقبال من قبل الشباب، إلى جانب عرض الفيلم بصورة مستمرة في الفعاليات الموجهة للشباب في الأندية الرياضية والفعاليات الموسمية.

محاضرات

وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت إلى جانب المحاضرات التوعوية ودور السينما العديد من القنوات الأخرى لإيصال الرسائل التوعوية الموجهة للشباب، من أبرزها قنوات التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية، والشاشات الإلكترونية لمراكز الخدمة التابعة للهيئة.

بالإضافة إلى نشر فلاشات توعوية في الشاشات الإلكترونية المتوفرة في الحافلات العامة، وعلى الشاشات الرئيسية لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بموظفي هيئة الطرق والمواصلات.