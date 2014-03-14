حمدان بن محمد: إعلان الدائرة الأذكى نهاية العام

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي خلال حضوره اجتماع اللجنة العليا لتحويل دبي لمدينة ذكية: "إننا نريد واجهة واحدة لتطبيقات حكومة دبي لأن الجميع يعمل تحت اسم واحد والخدمات لا بد أن تقدم عبر بوابة واحدة وكل دائرة في دبي تمثل كل دبي وتطبيقاتنا الذكية لا بد أن تعكس واجهة واحدة للإمارة".

وأضاف سموه خلال الاجتماع الأول في أعقاب إطلاق إستراتيجية تحويل دبي للمدينة الأذكى عالميا خلال الثلاث سنوات القادمة: "لا تهمنا أعداد التطبيقات الحكومية بقدر نوعيتها وسهولتها وتبسيطها لإجراءاتنا الحكومية، هدفنا تبسيط الحياة بتطبيقات فعالة وليس العكس بكثرة أعدادها". كما أعلن سموه خلال الاجتماع نيته الإعلان بنهاية العام الجاري عن "الدائرة الأذكى" في دبي.

تكامل

وأكد سموه خلال الاجتماع ضرورة تكامل العمل بين جميع الدوائر والمؤسسات والشركات التابعة لحكومة دبي لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لمبادرة دبي الذكية وبما يدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى أذكى مدينة في العالم خلال 3 سنوات.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد إطلاق الخطة الإستراتيجية لدبي الذكية التي تتضمن 6 قطاعات رئيسية تتمحور حول تحقيق اقتصاد أذكى وأسلوب حياة أذكى ومواصلات أذكى وحوكمة أذكى وبيئة أذكى وأجيال أذكى وذلك من خلال 100 مبادرة وألف خدمة ذكية.

وتم خلال الاجتماع استعراض آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لدبي الذكية بالإضافة إلى عرض خطط العمل التي سيتم التعاون على تنفيذها مع فرق عمل من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في دبي.

العمل بروح الفريق

وقال سموه: "تحويل دبي إلى مدينة ذكية يحتاج إلى العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير تجربة حياة غنية في دبي ، ونحن حريصون على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستراتيجية بمختلف برامجها ومبادراتها في فترة لا تتجاوز الـ3 سنوات بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وأمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بتشكيل لجنة تنفيذية للمبادرة برئاسة أحمد بن بيات وعضوية كل من عبدالله عبدالرحمن الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي بدبي وأحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية وعائشة بن بشر مساعد المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإضافة إلى ممثلين عن بعض المؤسسات الحكومية مثل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

خطة زمنية

دوّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن حضور سموه اجتماع اللجنة العليا لتحويل دبي لمدينة ذكية، حيث أكد سموه أن اللجنة حريصة على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستراتيجية بمختلف برامجها ومبادرتها في فترة لا تتجاوز الـ3 سنوات بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حيث دون سموه: "حضرت اجتماع اللجنة العليا لتحويل دبي لمدينة ذكية وتم خلال الاجتماع استعراض آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لدبي الذكية نريد واجهة واحدة لتطبيقات حكومة دبي، والجميع يعمل تحت اسم واحد، وبوابة واحدة، وفي نهاية العام سنعلن عن "الدائرة الأذكى" في دبي، نحن حريصون على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستراتيجية بمختلف برامجها ومبادراتها في فترة لا تتجاوز 3 سنوات بناء على توجيهات محمد بن راشد".