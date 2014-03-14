عبدالله بن زايد: حريصون على التعاون مع ألبانيا

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية حرص دولة الإمارات على تعزيز آفاق التعاون مع ألبانيا ودعم وتعزيز العلاقات في جميع المجالات، كما منح بوجار نيشاني رئيس جمهورية ألبانيا سمو الشيخ عبدالله بن زايد وسام جيرج كاستريوت اسكندر بك وهو ثاني أعلى وسام بالجمهورية تقديرا وتثمينا لدور سموه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الألباني لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في القصر الرئاسي في العاصمة تيرانا أمس في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه لألبانيا حاليا.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس الألباني وتمنيات سموه لألبانيا وشعبها دوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس الألباني سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة .. مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقات ألبانيا مع دولة الإمارات التي توليها حكومة بلاده اهتماما خاصا نظرا للمكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات.

ودعا الرئيس الألباني رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص والمناخ الاستثماري في بلاده.

لقاءات

كما التقى سموه في تيرانا أمس إيدي راما رئيس وزراء جمهورية البانيا، ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله " والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس الوزراء الألباني، الذي حمل سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.

وأشاد سموه خلال اللقاء بالعلاقات التي تربط الامارات وألبانيا بفضل دعم وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وجرى بحث مجمل علاقات التعاون بين الإمارات والبانيا والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها لتشمل العديد من المجالات.

ورحب رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له متمنيا لزيارته التوفيق والنجاح بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين ودعم مجالات التعاون خاصة الاستثمار في مجال البنية التحتية والسياحة والزراعة والطاقة وبما يعود بالمنفعة والخير على شعبي البلدين.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الير ماتي رئيس البرلمان الألباني .. وجرى بحث سبل تعزير علاقات التعاون بين الإمارات والبانيا في مختلف المجالات وأهمية تطويرها في القطاعات البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية وتبادل الزيارات والخبرات والاطلاع على الفرص الواعدة الموجودة لدى هذه الدول للاستفادة منها.

من جانبه أعرب رئيس البرلمان الألباني عن إعجابه الشديد بما وصلت إليه دولة الإمارات

توقيع اتفاقيات

إلى ذلك التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في العاصمة الألبانية تيرانا أمس ديتمير بوشاتي وزير الخارجية الألباني، ووقع سموه على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة وبين الامارات والبانيا ومذكرة تعاون للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير خارجية البانيا عن سعادته بتطور العلاقة بين دولة الإمارات وألبانيا وعن ثقته بأن زيارته الحالية لألبانيا ستسهم في تعزيز تلك العلاقة الطيبة.

..ويوقع اتفاقية تعاون مع كوسوفو في النقل الجوي

وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في العاصمة الكوسوفية بريشتينا الليلة قبل الماضية وأنور خوجا وزير خارجية جمهورية كوسوفو..اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال خدمات النقل الجوي.

كما اتفق الجانبان خلال اللقاء على فتح سفارة لدولة الإمارات في بريشتينا وسفارة لجمهورية كوسوفو في أبوظبي..إضافة إلى تنظيم منتدى لرجال الأعمال في أبوظبي يبحث فرص الاستثمار في كوسوفو.

وناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأنور خوجا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، بجانب بحث آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

مواطن فخري

إلى ذلك منح عمدة مدينة بريزرن الكوسوفية رمضان مويا..سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لقب « المواطن الفخري لمدينة بريزرن « الكوسوفية. جاء ذلك خلال حضور سموه والوفد المرافق الليلة قبل الماضية عشاء عمل أقامه بهجت باسولي النائب الأول لرئيس الوزراء وذلك بحضور أنور خوجا وزير خارجية جمهورية كوسوفو.

ووجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أنور خوجا الشكر إلى عمدة مدينة بريزرن على التكريم الذي حظي به سموه.

ولفت سموه إلى سعي الإمارات وكوسوفو إلى توقيع مزيد من الاتفاقيات الهامة خلال الفترة القادمة، مشيرا سموه إلى أن دولة الإمارات تدعم حصول جمهورية كوسوفو على عضوية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.