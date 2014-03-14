طفل مغربي ضيف "The Queen Latifah Show"

من المنتظر أن يستضيف البرنامج الأمريكي "The Queen Latifah Show"، الذي تقدمه الممثلة الأمريكية Queen Latifah، الطفل المغربي نسيم فرس لحريزي، الذي سطع نجمه في سماء فنون الحرب.

وفي تصريح لموقع "موفي بايلوت" الأمريكي، أكّد حميد لحريزي والد نسيم، بأنه فوجئ بتلقي اتصال من منتجي برنامج "The Queen Latifah Show"، مشيراً إلى أن الشعبيّة التي عرفها مقطع الفيديو الخاصّ بابنه نسيم على "اليوتيوب"، والذي نُشر في كانون الثاني/يناير الماضي، هو الذي جعل البرنامج يُبدي رغبته في استضافة ابنه.

من جهته، لم يخفِ الطفل نسيم، الملقّب بـ"التنين الصغير، والذي حصد خمس بطولات عالمية و108 ميدالية، فرحته العارمة بالمشاركة في البرنامج المذكور، لتقديم نفسه للمشاهدين الأمريكيين وكذلك للترويج لفيلمه الأول "فتى الفنون الحربية".

وقال "التنين الصغير": "لن أحضر إلى البرنامج للتحدّث فقط، بل لأقدم عرضاً لفنون الحرب باستعمال الأسلحة التي ترافق هذا النوع من الفنون القتالية".

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