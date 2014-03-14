إحالة سياسى هولندي للمحاكمة بتهمة الإساءة لمسلمى المغرب

أحيل السياسي الهولندي المناهض للهجرة خيرت فيلدرز إلى المحاكمة يوم الخميس بعد إدلائه بتصريحات مناهضة للمغاربة في تجمع انتخابي.

وقال فيلدرز لأنصاره في التجمع الذي عقد في لاهاي انه يريد مغاربة أقل هناك، ويتصدر حزبه الحرية اليميني المتطرف استطلاعات الرأي قبل الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها الأسبوع القادم.

وينافس حزب الحرية في مدينتين في الانتخابات المقررة في 19 مارس آذار هما لاهاي وألميري. ومن المتوقع أن يحتل مركز الصدارة في هولندا في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو أيار.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشر أوائل الأسبوع ان حزب الحرية سيكون أكبر حزب في البرلمان الهولندي إذا أجريت الانتخابات العامة في الوقت الحالي.

وطبقا لوكالة أنباء ايه.إن.بي قال فيلدرز لأنصاره يوم الاربعاء إنه يجب عليهم التصويت “لصالح مدينة ذات مشكلات أقل وبها -إن أمكن- أقل القليل من المغاربة.”

وقالت منظمة لمناهضة التمييز انها تلقت ثلاث شكاوى ونقلتها لممثلي النيابة العامة. وأكد ممثلو النيابة إنهم سينظرون القضية.

وقال فيلدرز في مقابلة مع محطة إذاعية في وقت لاحق إن على “المغاربة الحثالة” مغادرة هولندا. وأضاف أن المغاربة ضالعون بنسبة كبيرة في الجرائم طبقا للإحصاءات وأنهم يستفيدون من المزايا الاجتماعية.