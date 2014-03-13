أربيلوا واثق من اللحاق بنهائي الأبطال والمونديال

مدريد، (إفي): أعرب اللاعب الإسباني الدولي ألبارو أربيلوا الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد اليوم عن ثقته في المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا، في حال بلغه فريقه، ومونديال البرازيل رغم إصابته بالركبة.

وتعرض أربيلوا لإصابة في الركبة في الثامن من الشهر الجاري، وقد كشفت الفحوص الطبية اليوم أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة شهرين، رغم أن التقارير الأولية أفادت بأن الإصابة ستمتد لثلاثة أسابيع فقط.

وقال أربيلوا في تصريحات صحفية اليوم: "أسعى للتعافي من إصابتي في أسرع وقت، أود مساعدة فريقي على التأهل لنهائي دوري الأبطال (24 مايو) ومساعدة إسبانيا في كأس العالم إذا تم استدعائي".

وأوضح لاعب ليفربول الإنجليزي السابق أن "الإصابة ليست مؤلمة"، لكنها لن تمكنه من المشاركة في التدريبات حاليا.