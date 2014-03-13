فالنسيا يتأهل فلكيا في الدوري الأوروبي بثلاثية بطلها سندروس

القاهرة، (إفي): حقق فالنسيا الإسباني اليوم فوزا ثمينا خارج ملعبه على مضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري بثلاثية نظيفة، ليقترب من التأهل إلى ربع نهائي دوري أوروبا لكرة القدم.

وكان الوافد الجديد، المدافع السويسري فيليب سيندروس، أحد أهم نجوم اللقاء بعدما صنع هدفا وأحرز الآخر ليساعد فريقه على الاقتراب بشدة من التأهل إلى دور الثمانية.

وأحرز ثلاثية الخفافيش كل من المدافع أنطونيو باراجان ولاعب الوسط فيدريكو كارتابيا وسيندروس، في اللقاء الذي شهد إضاعة اصحاب الأرض لركلة جزاء عن طريق المهاجم رومان بيزياك، تسببت في طرد النجم الإيفواري سيدو كيتا.

كما تلقى جونينيو كيسادا لاعب لودوجوريتس بطاقة حمراء.

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل، على أن تقام قرعة ربع النهائي الجمعة بعد المقبلة.