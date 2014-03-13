بوسكتس: الحسم في ريال مدريد

يضع لاعبو برشلونة الفوز على ريال مدريد نصب أعينهم للعودة إلى سباق القمة في الليجا، بحسب ما صرح به الارتكاز الدولي سيرخيو بوسكتس.

بوسكتس تحدث بعد فوز برشلونة على مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عن الليجا.

وقال النجم الإسباني الذي حمل لقب كأس العالم مع بلاده: "وضعنا أنفسنا في خانة صعبة، نعرف أن المنافسة على درع الليجا حاليا ليس سهلا".

ويتأخر برشلونة عن متصدر الليجا ريال مدريد بأربع نقاط.

وتابع بوسكتس "الآن نعرف أن الحسم سيكون في مدريد.. إن فزنا سنواصل القتال على اللقب".

وأكمل "لو خسرنا سيضيع كل شيء.. نعرف أن الحسم سيكون هناك".