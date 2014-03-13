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بالصور ..تشييع جنازة شهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه بالدقهلية

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بالصور ..تشييع جنازة شهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه بالدقهلية بالصور ..تشييع جنازة شهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه بالدقهلية

شيع الالاف من اهالى قرية صهرجت الصغرى التابعه لمركز أجا بمحافظة الدقهلية جثمان شهيد الواجب بالأميرية وهو المساعدأول يسرى محمود حسن بالقوات المسلحة حيث تم تشييع الجثمان عقب وصولها من المشرحة بالقاهرة بعد ان أستعد أهالى الشهيد لمراسم دفن الجثمان والتى شيعت من مسجد النور المجاور لمقابر القرية وسط تواجد العشرات من رجال الشرطة والقوات المسلحة وزملاء الشهيد لتشييع جثمانة فى مقابر العائلة بمسقط رأسة.

وأكد أقارب الشهيد انة كان لدية طفلان صغيرين وكان يعيش بالقاهرة بينما مسقط راسة بصهرجت وجميع أفراد العائلة.

وتحولت الجنازة الشعبية الى تظاهرة منددة بالارهاب وجماعه الاخوان المسلمين وحاول الغاضبون من الاهالى التوجة الى منازل الاخوان بالقرية لولا تدخل بعض العقلاء لمنع اعمال عنف وشغب.

وحضر الجثمان وسط حماية من رجال القوات المسلحة الى مسقط راسة بصهرجت فى الساعه التاسعه والنصف مساءا بعد انتظار الاهالى منذ علمهم بالخبر على مدخل القرية.

وكان  وقع حادث ارهابى فى منطقة الأميرية صباح اليوم الخميس أثناء مرور سيارة تابعة للقوات المسلحة حيث فاجأها مسلحون بإطلاق نار عليها وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج وأسفر الحادث عن إصابة كل من مهنى رفعت أمين وعبده أحمد عطية ومحمد عبد الرحمن يوسف النحاس بينما استشهد المساعد أول يسري محمود حسن.

وكان المتحدث العسكرى العقيد أحمد على أعلن فى وقت سابق إنه فى تمام الساعة السابعة من صباح يوم الخميس استهدف ملثمون مسلحون تابعين لجماعة الإخوان الإرهابيةأتوبيس للقوات المسلحة بمنطقة الكابلات بحى الأميرية مما أسفر عن استشهاد المساعد أول يسرى محمود محمد حسن وإصابة [3] آخرين [رائد متقاعد - "2" ضابط صف بدرجة مساعد]و جارى علاجهم بمستشفيات القوات المسلحة وحالاتهم مستقرة.

وانتقل فريق من نيابة شرق القاهرة لمعاينة موقع حادث إطلاق النار وأوضحت معاينة النيابة وجود «طلقات نارية فارغة لأسلحة آلية وبعض الفتحات التى خلفها إطلاق النيران فى سيارات الجيش.

 

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