“كيري” لـ”روسيا”: نمهلكم حتي الاثنين المقبل

صعد وزير الخارجية الأمريكية “جون كيري” من حدة خطابه ونبرة لهجته تجاه روسيا، في تطور قد يشير إلى تصعيد محتمل ضد موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الأزمة الأوكرانية.

وحذر “كيري” في مجلسة الشيوخ، اليوم الخميس، من تداعيات خطيرة بالنسبة لموسكو إذا فشلت المحادثات في إقناعها بتغيير موقفها وإظهار بعض اللين والتهدئة بعد تدخلها عسكريا في شبه جزيرة القرم، قائلا: “روسيا لديها حتى يوم الإثنين القادم لتغيير توجهها”.

وقالت صحيفة “واشنطن إجزامنير” الأمريكية إن “كيري” سيسافر إلى لندن غدا الجمعة للاجتماع بنظيره الروسي “سيرجي لافروف” قبل الاستفتاء المقرر الأحد المقبل على انفصال جزيرة القرم عن أوكرانيا وانضمامها رسميا إلى روسيا.

وأضاف مسئولون أوربيون وأمريكيون أن موسكو ستشرف على الاستفتاء في ظل سيطرة الآلاف من قواتها على المنطقة، في حين أكد “كيري” أنها لا تعترف بشرعية هذا الاستفتاء لأنه ينتهك القانون الدولي.

وأشار “كيري” إلى أن هناك ردود فعل ما إذا تم الاستفتاء، لن تقدر روسيا على الاستجابة لها، وسيكون هناك سلسلة من الخطوات الخطيرة يوم الإثنين المقبل حيث ستجتمع أمريكا والدول الأوربية.

وذكر أن السلطات الأمريكية رصدت عن كثب عدد القوات الروسية في القرم وتحركاتهم، مشيرا إلى أن موسكو لديها نحو 25 ألف جندي على أرض الجزيرة كحد أقصى.