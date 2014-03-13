أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزارة الدفاع تدعم “شباب “الخارجة بأجهزة رياضية

Google+ Print
وزارة الدفاع تدعم “شباب “الخارجة بأجهزة رياضية وزارة الدفاع تدعم “شباب “الخارجة بأجهزة رياضية

دعمت وزارة الدفاع مركز شباب الخارجة بالوادى الجديد  بالاجهزة  الرياضية لصالة الالعاب الرياضية  صرح بذلك يوسف الدمرداش مدير مركز شباب الخارجة وقال ان  المركز ساهم  بمبلغ 20 ألف جنية من ميزانية المركز.و أن الصالة مزودة بجميع الاجهزة الحديثة والمتطورة التى تتناسب مع كافة الاعمار والاوزان والفئات.

ويوجد بالصالة مدربين متخصصين وبرامج تدريبية وبرامج تغدية للمتدربين طبقا لمعاير الجودة العالمية واضاف ان التدريب بالصاله للسيدات والفتيات أيام السبت – الاثنين – الاربعاء من كل اسبوع من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء والتدريب للرجال والشباب أيام الاحد – الثلاثاء – الخميس من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا