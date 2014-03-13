وزارة الدفاع تدعم “شباب “الخارجة بأجهزة رياضية

دعمت وزارة الدفاع مركز شباب الخارجة بالوادى الجديد بالاجهزة الرياضية لصالة الالعاب الرياضية صرح بذلك يوسف الدمرداش مدير مركز شباب الخارجة وقال ان المركز ساهم بمبلغ 20 ألف جنية من ميزانية المركز.و أن الصالة مزودة بجميع الاجهزة الحديثة والمتطورة التى تتناسب مع كافة الاعمار والاوزان والفئات.

ويوجد بالصالة مدربين متخصصين وبرامج تدريبية وبرامج تغدية للمتدربين طبقا لمعاير الجودة العالمية واضاف ان التدريب بالصاله للسيدات والفتيات أيام السبت – الاثنين – الاربعاء من كل اسبوع من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء والتدريب للرجال والشباب أيام الاحد – الثلاثاء – الخميس من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء