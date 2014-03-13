السفير ثروت : مصر والأردن يتمتعان بإمكانيات ضخمة للنهوض بقطاع السياحة في البلدين

أكد السفير خالد ثروت ، سفير مصر لدى الأردن مساء اليوم الخميس ، أن الأردن ومصر ، يتمتعان بإمكانيات ضخمة للنهوض بقطاع السياحة ، مشيرا إلى أن القطاع السياحي في البلدين ، يتعرض لكثير من التحديات بسبب الأوضاع التي تشهدها دول المنطقة.

وقال السفير ثروت ، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة تنشيط السياحة المصرية في عمان مساء اليوم ، إن مصر والأردن لديهما علاقات إستراتيجية قوية في مختلف المجالات ، علاوة على أن هناك برامج مشتركة لتنشيط السياحة بين البلدين ، لافتا إلى أن قطاع السياحة يرتبط إرتباطا وثيقا بإستقرار الوضع الأمني في أية دولة في العالم.

وبدوره شدد رئيس قطاع السياحة الدولية أحمد شكري ، على أن ما يجري في مصر من إضطرابات لا تستهدف السياح ، مشيرا إلى زيادة التدابير الأمنية في المناطق السياحية تشهد نموا كبيرا قياسا بالأعوام السابقة.

ونوه بأن معدل السياحة الأردنية إلى مصر خلال فترة السنوات الثلاث الماضية زادت بشكل ملحوظ ، حيث بلغت 171 ألف سائح في 2010 ، مقابل 179 ألفا خلال 2012 وهي حاليا في ارتفاع مستمر ، مؤكدا على أن العلاقات بين مصر والأردن متميزة منذ الأزل كما أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين في في كافة المجالات وخاصة في قطاع السياحة ، مشيرا إلى أن البلدين يمكنهما الترويج لمنتجهما السياحي الذي يمكن أن يستهدف مساحة عريضة من الشعوب وخاصة أمريكا اللاتينية.

وأفاد بأن مصر والأردن يمكنهما التركيز على الشريحة المهتمة في هذه الدول والتي تقدر بالملايين خاصة وأنهما يكملان بعضهما في السياحة الثقافية والصحراوية وغيرها ، كما أن القاهرة يمكنهما أن تكمل الأردن في مسألة السياحة الشاطئية ، مشيرا إلى الصورة الذهنية السائدة لدى الغرب عن الشرق الأوسط ، تؤثر على السياحة بشكل عام.

وأشار إلى أن 70 % من السياحة الوافدة إلى مصر ، هي من دول أوروبا وخاصة روسيا وأوكرانيا فيما من الدول العربية يأتي ما يتراوح بين 17 إلى 19% ، لافتا إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير ، أثرت على قدوم السياح الأجانب إلى مصر غير أنها تأثرت بشكل ضعيف في روسيا وأوكرانيا ، فيما إنقسمت دول أوروبا ، حيث تراجعت بشكل ملحوظ من إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلا أن بريطانيا لم تتأثر ، مرجعا إحجام بعض الدول عن تنظيم رحلات سياحية إلى مصر ، لإعتبارات سياسية.

أما السياحة العربية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المذكورة وفقا لشكري ، فقد تراجعت بسبب الإضطرابات التي تشهدها سوريا وجنوب السودان وليبيا ، علاوة على ظهور مقاصد أخرى خاصة تركيا ، منوها بأن هناك ترتيبا يجري حاليا لزيارات شركات أردنية في مجال السياحة إلى مصر ، بهدف الترويج المشترك.

ونوه بأن الجانب المصري إنتهى من إعداد خطة منتج مسار رحلة العائلة المقدسة الذي سينطلق قريبا من مصر إلى الأردن ، ثم إلى الأراضي المقدسة في فلسطين ، حيث إن هناك حوالي ست نقاط مر عليها السيد المسيح والسيدة مريم العذراء ، مشيرا إلى أنه سيتم الترويج لها في أمريكا اللاتينية ، وهو ما سيعود بعائدات كبيرة على جميع الجهات.

أ ش أ