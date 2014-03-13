النني يخفق في مساعدة بازل أوروبيا

حصل محمد النني على 18 دقيقة لعب مع فريقه السويسري بازل، لكن ناديه لم يستطع انتزاع أكثر من تعادل سلبي مع ريد بول ساليزبورج.

ريد بول ساليزبورج انتزع تعادلا قيما كون المباراة أقيمت في سويسرا في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

بدأ النني المباراة من على مقاعد البدلاء، في ظل اعتماد مدرب الفريق مورات ياكين على عناصر هجومية.

لكن بازل لم ينجح في العثور على هدف في مرمى الضيف النمساوي.

وأشرك ياكين اللاعب المصري مع الدقيقة 72، لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

ويلتقي الفريقان في جولة الإياب بالنمسا يوم الخميس المقبل 20 مارس.