مصادر تؤكد ارتباط كلوني بأمل علم الدين

لن تتوقف الصحافة عن دفع George Clooney إلى إعلان خطوبته رسمياً، أو إلى إثبات استقراره في علاقة عاطفيّة جديّة.

فقد كشف مصدر مقرّب لبرنامج the insider ارتباط الأخير رسمياً بالمحامية أمل علم الدين، بالتزامن مع إشاعات تفيد بأنّ العازب الأبرز قد زار دبي مؤخّراً للتعرف إلى أهل علم الدين.

وأصبح من الممكن القول إنّ علاقة Clooney بالمحامية اللبنانية أمل علم الدين تسير في منحى يُبشّر بتوديع النجم الكبير حياة العزوبية قريباً، في ظلّ معطيات تشدّد على صحّة الموضوع، بعد أن تعرّفت أمل إلى والدي جورج ورافقتهما إلى البيت الأبيض، أثناء عرض فيلم Clooney الأخير "Monuments Men".

وليس مستغرباً أن يختار Clooney أمل لتكون شريكة حياته، فهو غالباً ما يصرّح بأنه يعشق المرأة الذكية والمثقفة، فكيف الحال مع امرأة جميلة تتكلم العربية والإنجليزية والفرنسية، ومتخصّصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتمثل حالياً موقع "ويكيليكس" بعد أن تولّت الدفاع عن Julian Assange مؤسّس الموقع.

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