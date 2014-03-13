حقيقة ديو شيرين ومتسابق The Voice ربيع جابر

انتشر على نطاق واسع، خلال اليومين الماضيين، خبر يُفيد بأنّ هناك مشروعات غنائية ستجمع عضو لجنة التحكيم في برنامج "The Voice" شيرين عبد الوهاب والمتسابق ربيع جابر.

وأفادت التقارير أنّ المطربة المصريّة تحدّثت مع مستشارها الفني بشأن ضرورة الاهتمام بهذه الموهبة، وعن فكرة مشاركة جابر في حفلاتها، وأن تجمعها به مشروعات غنائية.

"سيدتي نت" اتصل بمستشار شيرين الفني ياسر خليل فأكّد أنّ هذا الكلام لم يحدث نهائيّاً، وأنّ شيرين لم تطلب منه أيّ شيء يخصّ المتسابق اللبناني.

وفي سياق منفصل، أشار ياسر إلى أنّ شيرين ستعود من لبنان، بعدما تنتهي من تسجيل حلقاتها في آخر مارس/آذار الجاري.

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