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الخارجية: لم نرصد دخول سفينة النفط الكورية للمياه الإقليمية المصرية حتى الآن

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الخارجية: لم نرصد دخول سفينة النفط الكورية للمياه الإقليمية المصرية حتى الآن الخارجية: لم نرصد دخول سفينة النفط الكورية للمياه الإقليمية المصرية حتى الآن

نفت وزارة الخارجية ، حتى الآن رصد لدخول سفينة النفط الكورية ، التي تحمل شحنات من النفط الليبي للمياه الإقليمية المصرية ، مؤكدة أن أجهزة الدولة لم تتلق أي طلبات لمرور السفينة.
> جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الخميس ، تعقيبا علي ما تردده بعض وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة ، وأقوال مرسلة ومتضاربة حول السفينة ، تتحدث تارة عن وصول السفينة لمدينة الإسكندرية ، و آخرى عن وصولها لمرسي مطروح، ثم الإشارة إلي إنها في المياه الدولية علي مشارف المياه الإقليمية المصرية.

وأضاف البيان ، إن السلطات المصرية تجدد تأكيدها ، إنطلاقاً من إيمانها بأهمية الحفاظ علي إستقرار ووحدة الدولة الليبية، وحماية ثرواتها ومواردها الطبيعية المملوكة للشعب الليبي الشقيق ، سوف تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السفينة حال دخولها للمياه الإقليمية المصرية.

أ ش أ

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