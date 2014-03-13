رئيس وزراء الجزائر يستقيل من منصبه لإدارة الحملة الانتخابية الجديدة لـ”بوتفليقة”

قالت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس إن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك السلال استقال من منصبه كي يتولى إدارة الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي سيترشح لفترة رئاسة جديدة، وأضافت أن وزير الطاقة يوسف يوسفي سيحل محل السلال في المنصب.

وفي الأسبوع الماضي سجل بوتفليقة (77 عاما) ترشحه لسباق الرئاسة الذي يجرى في 17 إبريل نيسان المقبل، وكان ظهور الرئيس الجزائري في المجلس الدستوري لتقديم أوراق ترشحه من المرات القليلة التي تحدث فيها علنا منذ أصيب بجلطة العام الماضي. وهي أزمة صحية أثارت تساؤلات من المعارضة بشأن قدرته على ممارسة الحكم.