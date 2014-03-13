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وصول 12 مصريًا مُرحلين من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة

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وصول 12 مصريًا مُرحلين من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة وصول 12 مصريًا مُرحلين من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة

مطار القاهرة الدولى

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، 12 مصريا مرحلين من بعد القبض عليهم لمخالفتهم شروط الإقامة بالبلاد، وقال مصدر بالمطار إن المرحلين الـ 12 وصلوا القاهرة على الطائرة السعودية القادمة من جدة .

وأضاف المصدر، إنه تمت مناقشة المرحلين فور وصولهم حيث أقروا في التحقيقات أنهم خالفوا شروط الإقامة بالسعودية وتم القبض عليهم بمعرفة الأجهزة الأمنية حيث جرى ترحيلهم من البلاد إعمالا للقوانين المنظمة لإقامة الأجانب .

وأمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بسرعة إنهاء إجراءات وصول المرحلين المصريين بعد الكشف عليهم بواسطة الأجهزة الأمنية المعنية لبيان ما إذا كان أيا منهم مطلوبا من عدمه .

 

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