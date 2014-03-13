رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفد من طلاب صيدلة المضربين عن الدراسة

إلتقى الدكتور جابر نصار ، رئيس جامعة القاهرة اليوم ، وفدا من طلاب كلية الصيدلة المضربين عن الدراسة ، برئاسة الطالب عمرو عبد المولى رئيس إتحاد الطلاب ، وبحضور عميدة الكلية الدكتورة عزة آغا ، للمطالبة بالإفراج عن زميل لهم محتجز في أحداث عين شمس.

وأكد بيان الجامعة ، أن رئيس الجامعة يتابع ملفات جميع طلاب الجامعة المحتجزين ، على ذمة قضايا ويتواصل مع الجهات المختصة ، لتحديد موقفهم إما بإحالتهم للمحاكم الجنائية إذا توفر الدليل أو الإفراج عنهم حفاظاً على مستقبلهم ، حيث شكلت الجامعة فريق من المحامين عنهم لمتابعة موقفهم والدفاع عنهم.

ونفى البيان ، ما نشر على لسان ما يسمى بمنسق طلاب الدستور بكلية صيدلة القاهرة ، أن رئيس الجامعة طالبهم بإنهاء إضرابهم بالكلية ، مقابل إطلاق سراح أحد زملائهم المحبوسين، حيث لم يحدث كما، أكد البيان، وإنما قابل رئيس إتحاد الطلاب، ومعه طالبة ممثلة عن الطالبات ، و بحضور عميدة الكلية الدكتورة عزة آغا.

وأضاف البيان ، أنه تم إبلاغ رئيس الجامعة عن الطالب حمدي أحمد علي ، المحتجز على خلفية أحداث عين شمس الأسبوع الماضي، حيث أكد لهم رئيس الجامعة أنه يتابع ملفات جميع الطلاب المحتجزين على ذمة قضايا ، ولا تملك الجامعة إلا مناشدة النيابة بتجلية مواقفهم ، وكلف رئيس الجامعة محامين عن الطالب.

وأشار بيان الجامعة إلى أن إمتناع عدد قليل من الطلاب عن دخول المحاضرات لا يعني إضراباً عن الدراسة ، وأكد أن الجامعة تعمل على تطبيق القانون على الجميع ولن تتوانى في الحفاظ على العملية التعليمية.

أ ش أ