أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس وزراء السودان : سنقود انتفاضة شعبية ضد السلطة إذا رفضت مطالب المعارضة

Google+ Print
رئيس وزراء السودان : سنقود انتفاضة شعبية ضد السلطة إذا رفضت مطالب المعارضة رئيس وزراء السودان : سنقود انتفاضة شعبية ضد السلطة إذا رفضت مطالب المعارضة

رئيس وزراء السودان الصادق المهدى

أعلن رئيس وزراء السودان، وزعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، عن أن أحزاب المعارضة اتفقت مع السلطة الحاكمة، على تنظيم مؤتمر تحضيري خلال الأيام المقبلة، للتفاوض على تحديد آلية للحوار، فضلاً عن تحديد مدى زمني معين لكل مطالب المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة.

وأضاف المهدي خلال برنامج “ضيف اليوم”، الذي يذاع على قناة الغد العربي، مساء اليوم، أنه “إذا لم توافق السلطة الحاكمة على مطالب المعارضة، سنقوم بتعبئة الشعب على انتفاضة شعبية”، قائلاً: “ الحالية هي التي دعت إلى الحوار، لأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد سيئة للغاية”.

وتابع المهدي، أن الحل المسلح في دولة السودان “لا يجدي” إلى نفع، قائلاً: “وإن نجح هذا الحل سيؤدي إلى ديكتاتورية جديدة في البلاد”، مضيفاً أن أحزاب المعارضة اتفقت مع السلطة أن يكون هذا الحوار ضمن آلية، ومدى زمني معين، موضحاً أن الأحزاب التي ستدعى لهذا المؤتمر على حسب وزنها.

ومضى قائلاً: “اتفقنا مع الحكومة على تكوين مفوضية تتولى وضع دستور دائم للبلاد، لكي تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة”، مضيفاً أن الخلاف الموجود بين أحزاب المعارضة، على أساس شكل الحكم الذي سيكون في الدولة.

وأشار، إلى أنه يجب العمل على حل جميع مشاكل السودان دون تجزئتها، لافتاً إلى أن الجبهة الثورية المعارضة للسلطة الحاكمة تراهن الآن على تقرير المصير، دون العمل على الحل السلمي، قائلاً: “نحن لا نوافق على هذا الحل، إلا أننا نوافق على الحوار والتفاوض مع الحكومة من خلال تشكيل مجلس قومي للسلام.. وأن الحوار مع النظام وسيلة من وسائل النضال”.

ولفت زعيم حزب الأمة القومي المعارض، إلى أن تحالف المعارضة السودانية يحتاج إلى إعادة النظر في الهيكل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي