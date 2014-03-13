رئيس وزراء السودان : سنقود انتفاضة شعبية ضد السلطة إذا رفضت مطالب المعارضة

أعلن رئيس وزراء السودان، وزعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، عن أن أحزاب المعارضة اتفقت مع السلطة الحاكمة، على تنظيم مؤتمر تحضيري خلال الأيام المقبلة، للتفاوض على تحديد آلية للحوار، فضلاً عن تحديد مدى زمني معين لكل مطالب المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة.

وأضاف المهدي خلال برنامج “ضيف اليوم”، الذي يذاع على قناة الغد العربي، مساء اليوم، أنه “إذا لم توافق السلطة الحاكمة على مطالب المعارضة، سنقوم بتعبئة الشعب على انتفاضة شعبية”، قائلاً: “الحكومة الحالية هي التي دعت إلى الحوار، لأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد سيئة للغاية”.

وتابع المهدي، أن الحل المسلح في دولة السودان “لا يجدي” إلى نفع، قائلاً: “وإن نجح هذا الحل سيؤدي إلى ديكتاتورية جديدة في البلاد”، مضيفاً أن أحزاب المعارضة اتفقت مع السلطة أن يكون هذا الحوار ضمن آلية، ومدى زمني معين، موضحاً أن الأحزاب التي ستدعى لهذا المؤتمر على حسب وزنها.

ومضى قائلاً: “اتفقنا مع الحكومة على تكوين مفوضية تتولى وضع دستور دائم للبلاد، لكي تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة”، مضيفاً أن الخلاف الموجود بين أحزاب المعارضة، على أساس شكل الحكم الذي سيكون في الدولة.

وأشار، إلى أنه يجب العمل على حل جميع مشاكل السودان دون تجزئتها، لافتاً إلى أن الجبهة الثورية المعارضة للسلطة الحاكمة تراهن الآن على تقرير المصير، دون العمل على الحل السلمي، قائلاً: “نحن لا نوافق على هذا الحل، إلا أننا نوافق على الحوار والتفاوض مع الحكومة من خلال تشكيل مجلس قومي للسلام.. وأن الحوار مع النظام وسيلة من وسائل النضال”.

ولفت زعيم حزب الأمة القومي المعارض، إلى أن تحالف المعارضة السودانية يحتاج إلى إعادة النظر في الهيكل.