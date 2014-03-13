حماس : تهديدات إسرائيل لا قيمة لها والأوضاع مرتبطة بإلتزامها بإتفاق التهدئة

حملت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحاصل ضد قطاع غزة .

وقالت الحركة في بيان على لسان الناطق بأسمها سامي أبو زهري مساء اليوم الخميس ، “الإحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتهديدات الإحتلال لحماس ليس لها أي قيمة ، والأوضاع مرتبطة بمدى التزام الإحتلال بإتفاق التهدئة ووقفه العدوان على شعبنا”.

في سياق متصل ، ذكرت وسائل إعلامية عبرية إن خمسة صواريخ سقطت مساء الخميس ، في مناطق مفتوحة في نطاق مستوطنات ساحل عسقلان والنقب الغربي ، المحاذية لقطاع غزة دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى “لواء نضال العامودي” ، مسؤوليتها عن قصف المستوطنات الاسرائيلية المحاذية للقطاع بـ19 صاروخا.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت ظهر اليوم ، أن وساطة مصرية نجحت في تثبيت التهدئة بين الفصائل وإسرائيل إلا أن مصادر إسرائيلية نفت علمها بذلك، وإشترطت “الهدوء مقابل الهدوء”.

وهاجمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد ، مساء أمس بنحو 130 صاروخا وقذيفة ، مواقع إسرائيلية محيطة بقطاع غزة، وأطلقت على العملية “كسر الصمت”، وذلك ردا على إغتيال الإحتلال ثلاثة من عناصرها ، في جنوب قطاع غزة أمس الأول الثلاثاء.

وأعقب ذلك قصف الطيران الحربي الإسرائيلي ، لمواقع المقاومة الفلسطينية في مختلف أنحاء القطاع.

أ ش أ