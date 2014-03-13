وزيرة الصحة: ضرورة تطوير أساليب التدريس لمواجهة الثورات العلمية فى مجال الطب

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، أن كلية طب قصر العينى وغيرها من كليات الطب المصرية تواجه تحديا جديدا تفرضة ثورة علمية شاملة فى مجال الطب، ومتطلبات عصر يدهش الجميع بقفزات علمية وتكنولوجية متسارعة، الأمر الذى يحتم علينا ضرورة التطوير والإصلاح لأساليب عمل ونظم تدريس ربما نكون قد ألفناها لفترة من الزمن، لكنها بكل تأكيد لم تعد مناسبة أو صالحه لتلبية الاحتياجات الراهنة للقطاع الصحى المصرى.

جاء ذلك خلال كلمته للاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أطباء كلية طب قصر العينى اليوم .

وقال إن الاتجاه العالمى فى مجال التعليم الطبى أصبح يعتمد بشكل كبير ومتزايد على التعليم المهارى والتطبيقى، وليس فقط على الدراسة والنظرية. أما فى مصر فإننا نشهد فجوة متزايدة بين الاحتياجات الفعلية، والمهارات الطبية والمهنية المفترض توافرها فى شباب الأطباء، وبين أعداد كبيرة لخريجى كليات الطب المصرية لازال اغلبهم بحاجة ماسة لاكتساب المهارات والمعرفة التطبيقية اللازمة لتلبية متطلبات واحتياجات قطاع الصحة المصرى.

واشار الى ان وزارة الصحة تتحرك فى عدة محاور رئيسية لرأب الفجوة القائمة بين المهارات والقدرات ، حيث اولت الوزارة اهتماما فائقا بتطوير القدرات والمهارات البشرية للاطباء وجميع العاملين فى القطاع الصحى، وكان آخره القرار الذى تم اصداره بتحمل الوزارة رسوم ومصروفات التسجيل بالدراسات العليا للاطباء فى التخصصات التى يحتاجها القطاع الصحى.