الإنتاج: لسنا فريقا صغيرا حتى يفعل التحكيم هذا معنا أمام الأهلي

اتهم إسماعيل يوسف المدير الفني للإنتاج الحربي التحكيم في لعب دور بإسقاطه أمام الأهلي بالدوري الممتاز.

وجاءت تصريحات يوسف بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الإنتاج متقدما قبل أن يشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية ثم حمراء في وجه باسم مرسي لاعب الفريق الزائر.

وقال يوسف: "شعرت اليوم أني أعمل في ناد صغير.. والإنتاج الحربي ليس صغيرا".

وتابع "لابد أن تتخذ الإدارة الإجراءات المناسبة للوقوف أمام ما حدث من ظلم تحكيمي للفريق".

وأوضح "الطرد ليس طردا، هذا واضح.. ولا يمكن أن يحصل لاعب على بطاقتين صفراوين في غضون 3 دقائق فقط".

وأضاف "الحكم في المقابل لم يوفر أي حماية للاعبي فريقي، وتركهم يتعرضون لعنف كبير من الأهلي".