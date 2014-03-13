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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

انخفضت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم ، بنسبة 0,01 نقطة بنسبة 1.18% لتسجل 92,0 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 0,94 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 84,0 دولار.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0,10 نقطة أو بنسبة 1.81% لتسجل في نهاية اليوم 5,16 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 5,17دولار، بينما كان أقل مستوى لها 4,90 دولار.

ارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرمس القابضة 0,20 نقطة أو بنسبة 6.25% لتسجل 3,40 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 3,48 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 2,90 دولار.

فى سياق ، استقرت شهادات إيداع أوراسكوم للإنشاءات ، عند 42,01 دولارا، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 13,38 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 36,62 دولار.

أ ش أ

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