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عدلي منصور : الاحتفال بعيد الفن اعترافًا بدور الفنانين في نشر القيم الإنسانية

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عدلي منصور : الاحتفال بعيد الفن اعترافًا بدور الفنانين في نشر القيم الإنسانية عدلي منصور : الاحتفال بعيد الفن اعترافًا بدور الفنانين في نشر القيم الإنسانية

الرئيس عدلي منصور

قال الرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية إن الاحتفال بعيد الفن، يأتي اعترافًا بفضل الفنانين وتكريمًا لدورهم  ولإسهامهم في نشر الفن والقيم الإنسانية النبيلة في الوطن العربي .

وأضاف الرئيس في كلمته أثناء مشاركته في الاحتفال بعيد الفن بدار الأوبرا المصرية إن صوت وألحان محمد عبدالوهاب جزء من تراثنا المصري والعربي .

ووجه “منصور” تحية إعزاز وتقدير لفناني ومبدعي مؤكدًا أن مصر لاتنسي أبنائها .

وتابع: كم كانت بلادنا جميلة منظمة ونقلت لنا الأعمال الفنية عن ذلك الزمن الجميل بالاحساس الراقي، مشيرا إلي أن العطاء الفني المصري والإبداع المصري في مختلف مجالاته ودروبه لاينضب أبدا.

كان عدلي منصور قد بدأ كلمته بدعوة الحضور إلي الوقوف دقيقة حداد علي شهداء مصر.

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