أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزراء الصحة القطري و الاماراتى و النائب السعودى يغادرون القاهرة

Google+ Print
وزراء الصحة القطري و الاماراتى و النائب السعودى يغادرون القاهرة وزراء الصحة القطري و الاماراتى و النائب السعودى يغادرون القاهرة

مطار القاهرة الدولى

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، كل من وزير الصحة القطري عبد الله بن خالد القحطاني على الطائرة القطرية ، كما غادر وزير الصحة الاماراتى عبد الرحمن بن ناصر العويسى، و غادر الدكتور محمد بن حمزه بن بكر نائب وزير الصحة السعودى على الطائرة المتجة إلى الرياض عقب ختام أعمال دورته الحادية والأربعين بالقاهرة برئاسة ليبيا، وقال علي سعد العبيدي، وزير الصحة الكويتي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

واعتمد المجلس، اللائحة النهائية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز 2014- 2020 كإطار إستراتيجي عربي للاستجابة الدولية، لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري “الإيدز” مع تأكيد أهمية الالتزام بالأهداف الإستراتيجية العشرة الواردة في الإستراتيجية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما