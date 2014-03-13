وزراء الصحة القطري و الاماراتى و النائب السعودى يغادرون القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، كل من وزير الصحة القطري عبد الله بن خالد القحطاني على الطائرة القطرية ، كما غادر وزير الصحة الاماراتى عبد الرحمن بن ناصر العويسى، و غادر الدكتور محمد بن حمزه بن بكر نائب وزير الصحة السعودى على الطائرة السعودية المتجة إلى الرياض عقب ختام أعمال دورته الحادية والأربعين بالقاهرة برئاسة ليبيا، وقال علي سعد العبيدي، وزير الصحة الكويتي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

واعتمد المجلس، اللائحة النهائية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز 2014- 2020 كإطار إستراتيجي عربي للاستجابة الدولية، لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري “الإيدز” مع تأكيد أهمية الالتزام بالأهداف الإستراتيجية العشرة الواردة في الإستراتيجية .