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جهاز محميات البحر الأحمر يعقد اجتماعاً لبحث آليات وقف الصيد الجائر‎

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جهاز محميات البحر الأحمر يعقد اجتماعاً لبحث آليات وقف الصيد الجائر‎ جهاز محميات البحر الأحمر يعقد اجتماعاً لبحث آليات وقف الصيد الجائر‎

صورة أرشيفية

عقد جهاز محميات البحر الأحمر بالتنسيق مع شرطة البيئة وإدارة المرور ووحدة المعلومات الجغرافية “جي إي إس” إجتماعاً برئاسة اللواء مصطفي صدقي، سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، لبحث أليات وقف الصيد الجائر لخيار البحر وأسماك الزينة والزريعة والتعدي علي الشعاب المرجانية، وذلك لخطورة الصيد الجائر علي البيئة البحرية وتهدد ضيط هذه الكائنات قبل تهريبها لخارج البحر الأحمر والتصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة المخالفين بأقصي غرامة مالية أو الحبس.

وأكد الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئي في المحميات أنه تم الاتفاق علي وضع لوحات إرشادية بأحجام مختلفة في مناطق تجمع وسروح الصيادين والمراسي البحرية للتحذير من خطورة صيد الكائنات البحرية علي منظومة البيئة وتعرض مرتكبي المخالفات للعقوبات القانونية، بالإضافة إلي عمل دوريات وندوات توعية بالمدارس وجمعيات الصيادين والجمعيات الأهلية وتكثيف الدويات البحرية مع شرطة البيئة والقوات البحرية.

 

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