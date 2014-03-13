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ضياء رشوان : فتح باب الانتساب بالنقابة للشباب والصحفيين غير المُعينين

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ضياء رشوان : فتح باب الانتساب بالنقابة للشباب والصحفيين غير المُعينين ضياء رشوان : فتح باب الانتساب بالنقابة للشباب والصحفيين غير المُعينين

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين اليوم الخميس، إنه تم مناقشة لائحة جديدة لنظام انتساب الصحفيين بالنقابة والشباب العاملين بالصحافة غير المُعينين، إضافة إلى الزملاء العاملين في صحف خارج ، مؤكدا أن الأصل بالنسبة للالتحاق بالانتساب هو ممارسة المهنة.

وكشف  رشوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي أن الأسبوع المقبل سيشهد طرح اللائحة رسميًا ومناقشتها بحيث تكون مناسبة للجميع، ولا تمنع حقوقًا لأي زميل يعمل في المهنة وتتضمن اللائحة الشروط الواجب توافرها فيمن ينتسب للنقابة، وسيتم الإعلان عنها في حينها.

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