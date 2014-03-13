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يدان يقود الأهلي للفوز على الإنتاج الحربي

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يدان يقود الأهلي للفوز على الإنتاج الحربي يدان يقود الأهلي للفوز على الإنتاج الحربي

انتفض الأهلي أمام الإنتاج الحربي محولا تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1 في الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

تأخر المارد الأحمر بهدف باسم مرسي في الدقيقة السابعة، وأحرز ثلاثية الأهلي عمرو جمال وموسى يدان والسيد حمدي في الدقائق 25 و52 و78.

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب الوصيف وست نقاط عن سموحة المتصدر.

وشهدت المباراة تألق ملفت لصانع الألعاب البوركيني موسى يدان، الذي أحرز هدفا وصنع أخر وشكل خطورة كبيرة على مرمى المنافس.

شباك الأهلي اهتزت بهدف من تسديدة بعد ارتباك دفاعه في تشتيت الكرة، قبل أن يتعادل مهاجمه الشاب عمروجمال بهدف من رأسية حول بها عرضية أحمد فتحي من الركلة الحرة المباشرة.

وشهدت المباراة طرد باسم مرسي في الدقيقة 41 لحصوله على إنذارين، الأمر الذي زاد المباراة صعوبة على الفريق العسكري.

وأثمر تعاون عمرو جمال وموسى يدان عن هدف عالمي أحرزه الأخير من تسديدة مباشرة سكنت أعلى شباك الإنتاج.

ومن عرضية أرضية متقنة من الجانب الأيسر أرسلها يدان، تصل الكرة إلى السيد حمدي الذي حول الكرة داخل المرمى.

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