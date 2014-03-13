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عمر جمال يتفق مع الزمالك على فسخ عقده

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عمر جمال يتفق مع الزمالك على فسخ عقده عمر جمال يتفق مع الزمالك على فسخ عقده

اتفق عمر جمال لاعب الزمالك على فسخ عقده مع النادي الأبيض خلال 24 ساعة.

عمر جمال حضر يوم الخميس إلى مقر نادي الزمالك، واجتمع مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن الطرفان التوصل لاتفاق يقضي بفسخ العقد، وقد وقع عمر جمال على أوراق طلبها منه الزمالك لإتمام هذا الإجراء.

وأكد مجلس إدارة الزمالك أن رئيسه كمال درويش سيوقع خلال يوم على الأوراق بدوره لينهي الاتفاق.

وكان عمر جمال قد دخل في جدال مع الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو".

جمال أبدى غضبه من عدم حصوله على مستحقاته، وقرر الانقطاع عن التدريب.. ما دفع ميدو لاتخاذ قراره بتحويل اللاعب للتحقيق وإيقافه حتى نهاية الموسم.

وتطورت الأمور إلى حد فسخ العقد بين الطرفين.

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