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وزير الصحة يتفقد مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر ويشدد على الرعاية الطبية

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وزير الصحة يتفقد مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر ويشدد على الرعاية الطبية وزير الصحة يتفقد مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر ويشدد على الرعاية الطبية

وزير الصحة يتفقد مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، دعم للمواطن المصرى فى شتى المجالات ومن أهمها تقديم الرعاية الصحية الكريمة، لذلك يجب التأكد من وصول الخدمة الطبية بشكل كريم ودون تقصير او اهمال لاشعار المريض بحالة من الاستقرار النفسى ، جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة اليوم لمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر.

وأكد وزير الصحة  خلال الزيارة، على أهمية تطبيق معايير مكافحة العدوى، حيث قام بتفقد الرعاية المركزة ورعاية القلب واستراحة الأطباء وقسم قسطرة القلب.

وقال إن العبرة فى الأداء الطبى الجيد تبدأ من استقبال المريض وأهله خاصة فى الحالات الطبية الحرجة بشكل جيد، مما ينعكس على نفسية المريض و أهله، مما يخفف كثيرا من حالة الاحتقان بين الفريق الطبى والمرضى، وبالتالى يخفف من الاعتداءات والمشاكل التى تحدث فى المستشفيات، كما ان استقبال المريض بشكل جيد من ضمن الحقوق الاساسية للمرضى على مستوى العالم إذا أردنا ان نطبق معايير الجودة.

ومن ناحية أخرى، قال أن التأمين الصحى الشامل الجديد سوف يطبق ، ولكن لابد من دعم التأمين الصحى الحالى، حيث ان مستواه ليس قليل ولكنه لابد ان يصل إلى المعدلات العالمية.

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