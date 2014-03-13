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“نساء في الإقتصاد” يناقش استثمارات سيدات أعمال الإمارات فى مصر السبت المقبل

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“نساء في الإقتصاد” يناقش استثمارات سيدات أعمال الإمارات فى مصر السبت المقبل “نساء في الإقتصاد” يناقش استثمارات سيدات أعمال الإمارات فى مصر السبت المقبل

 

منال السعيد

يستضيف برنامج “نساء في الإقتصاد” الذي يذاع علي فضائية “الغد العربي”، السبت المقبل الدكتورة هند القاسمي الرئيس السابق لمجلس سيدات الأعمال الإماراتي .

وقالت مذيعة البرنامج الإعلامية منال السعيد ،أن الدكتورة هند القاسمي تتحدث عن تجربتها في تأسيس مجلس سيدات الأعمال لدعم العمل النسائي بالشارقة ،وعن أسرار انسحبها من المجلس والضغوط التي واجهتها ،وكذلك وضع المرأة في الدستور الإماراتي.

وأضافت منال السعيد، اللقاء يذاع في الساعة الخامسة مساء السبت المقبل، ويتناول موقف سيدات الأعمال الإماراتي من الاستثمار والمشاريع المستقبلية التى تنفذ في .

ويذكر أن، برنامج “نساء في الإقتصاد” يتم إعادة إذاعته الأحد من كل أسبوع الساعة 12.30 ظهرًا .

 

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