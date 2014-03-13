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نقيب الصحفيين: بذلنا كل الجهد للصلح بين نورا راشد ومأمور مدينة نصر ولكنها رفضت

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نقيب الصحفيين: بذلنا كل الجهد للصلح بين نورا راشد ومأمور مدينة نصر ولكنها رفضت نقيب الصحفيين: بذلنا كل الجهد للصلح بين نورا راشد ومأمور مدينة نصر ولكنها رفضت

 

نقيب الصحفيي

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه بذل كل ما يملك من جهد للتصالح بين مأمور قسم مدينة نصر والصحفية نورا راشد.

 

وأضاف نقيب الصحفيين في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الخميس من برنامج “مانشيت” أن أزمة نورا راشد بدأت بإتهامها بالتستر على متهمة وهي شقيقتها المتهمة بسرقة بعض الكتب والمصاحف من معرض الكتاب وأشار رشوان إلى أن القضية لا تتعلق بالحريات وحبس الصحفيين وما تم تداوله ولكن الأزمة جنائية وتابع حديثه قائلا “كنت متواصل مع أسرة نورا راشد وشقيقها إلى يومنا هذا وأيضا كنت على تواصل مع الأستاذ علاء المحامى الذي يتولى قضيتها حاليا ولكنهم رفضوا الصلح أكثر من مرة، والنقابة متمثلة في محاميها تساند الزميلة نورا ،موضحا أن نورا سربت أخبار ليست صحيحة للصحفية حنان فكري التي كانت تتواصل معها وتزورها بشكل يومي عبر أمين الشرطة.

كما أكد نقيب الصحفيين أن تقرير الطب الشرعي المرسل للنيابة أثبت أن الجروح والكدمات الموجودة في جسم الزميلة نورا راشد هي من قامت بإصابتها لنفسها ونحن لسنا جهة تحقيق وننتظر التقرير النهائي للطب الشرعي وذلك ردا على ما قاله شقيق نورا راشد “أحمد” الذي أكد أن نقابة الصحفيين عرضت على نورا التوقيع على أوراق تثبت أنها لم تتعرض لأي إعتداء.

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