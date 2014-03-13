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جاريث بيل: نطمح للفوز بالثلاثية.. وكريستيانو الأفضل في العالم

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جاريث بيل: نطمح للفوز بالثلاثية.. وكريستيانو الأفضل في العالم جاريث بيل: نطمح للفوز بالثلاثية.. وكريستيانو الأفضل في العالم

مدريد، (إفي): أكد الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني أن فريقه يطمح هذا الموسم لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس المحليين بجانب دوري أبطال أوروبا.

وأوضح بيل خلال مشاركته في حدث دعائي لتقديم حذاء جديد من تصميم شركة (أديداس) "ننافس على الالقاب الثلاثة، لدينا حظوظ للتتويج بجميعها، لكن يجب التركيز في اللعب مباراة بمباراة".

وعن تصدر الليجا، علّق نجم توتنهام الإنجليزي السابق "نحن في وضع متميز، نركز في كل جولة على حدة، إذا واصلنا انتصاراتنا لن ننشغل بنتائج الفرق الأخرى".

وأبدى بيل إعجابه بالمستوى الخططي المرتفع في الليجا بعد ستة أشهر من انضمامه للميرينجي قادما من الدوري الإنجليزي.

كما دعا للتفكير في الفوز بمباراة مالاجا بالجولة المقبلة من الليجا قبل الانشغال بالكلاسيكو المرتقب امام برشلونة.

وشدد النجم الويلزي على عدم وجود مرشح أوفر حظا للفوز بالتشامبيونز، لكنه اعترف بأنها هدف لفريقه هذا الموسم.

وأشار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي الى أنه يعيش حالة بدنية جيدة حاليا بعد تخطي صعوبات البداية لعدم قيامه بفترة إعداد بسبب تأخر صفقة انتقاله من السبيرز، مضيفا أنه يتأقلم بشكل جيد وتعجبه المعيشة في مدريد ويواصل تلقي دروس في اللغة الإسبانية.

واعتبر أن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو هو "أفضل لاعب في العالم"، وأشاد بمساعدته له في الملعب وخارجه، كما أبدى ارتياحه باللعب في الجبهة اليمنى.

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