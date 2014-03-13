وزير التخطيط يبحث مع السفير الياباني مشروعات التعاون المستقبلي

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ، الدكتور أشرف العربي، أن الحكومة المصرية تتطلع لضخ مشروعات جديدة ، لمحفظة التعاون الثرية بين مصر واليابان، والتي لم تشهد توقيع مشروعات جديدة منذ عامين، معربا عن توقعه أن يصل الطرفان المصري والياباني ، لإتفاق قريب بشأن تمويل مشروع إعادة تأهيل قناطر ديروط ، ومشروعات أخرى يجري التباحث بشأنها في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال وزير التخطيط ، خلال لقائه اليوم الخميس ، مع السفير الياباني بالقاهرة توشيرو سوزوكي ، إنه يأمل أن تشهد الفترة المقبلة دفعات جديدة للعلاقات المصرية اليابانية ، عبر تنفيذ مشروعات ضخمة تمثل علامة فارقة في ملف التعاون المشترك ، مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمتحف المصري الكبير، ودار الأوبرا المصرية، معربا عن سعادته لدخول مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق مرحلة التصميم تمهيدا لبدء التنفيذ خلال شهور قليلة.

وأعرب الوزير ، عن تقديره لحرص الجانب الياباني وإهتمامه بالشأن المصري ، بما ينعكس على المصلحة المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن وفدا يابانيا يرتقب وصوله إلى القاهرة ، خلال مارس الجاري لمتابعة التطورات الإيجابية ، في الأوضاع الإقتصادية والمالية في مصر.

بدوره، شدد توشيرو سوزوكي، سفير اليابان في القاهرة، على أهمية مصر بالنسبة للسياسة اليابانية ، بإعتبارها بوابة اليابان للوصول إلى العالم العربي والشرق الأوسط، كما أنها بوابة القارة الإفريقية، مؤكدا أن اليابان ستسعى دائما لدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في أوقات التحول الاقتصادي والسياسي التي تشهدها مصر.

وأكد أن هذا الإهتمام هو من اليابان حكومة وشعبا، وأن بلاده تأمل في عودة الاستقرار الكامل لمصر في أقرب فرصة لإستئناف نشاط وزيارات السياح اليابانيين إلى مصر، خاصة مع كون الشعب الياباني من أكثر شعوب العالم إهتماما بالحضارة المصرية والفرعونية منها بشكل خاص.

يشار إلى أن وزير التخطيط ، يعقد سلسلة إجتماعات مع السفراء وكبار المسئولين بالهيئات الدولية العاملة في مصر ، لمتابعة ملفات التعاون الإقتصادي بين مصر وكافة الدول.

أ ش أ