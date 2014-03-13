بالفيديو - صاروخ القناة يحرم الإسماعيلي من الصدارة

خسر الإسماعيلي بهدف دون رد أمام القناة في الجولة الـ12 من الدوري الممتاز، ليفشل في اعتلاء قمة المجموعة الثانية.

أحرز هدف المباراة، اللاعب غريب فتحي في الدقيقة 60 من تسديدة قوية اطلقها على الطائر مستغلا فشل دفاع الدراويش في تشتيت الكرة (شاهد الهدف).

وظل الإسماعيلي في وصافة المجموعة برصيد 19 نقطة، متقدما على الزمالك الثالث بفارق أربع نقاط، ومتأخرا عن بتروجيت المتصدر بفارق نقطتين.

وشهدت المباراة تألق محمود أبو السعود، حارس مرمى الأهلي المعار إلى القناة، والذي أنقذ أكثر من كرة، وتصدى لإنفرادين. (شاهد لمحة من تألق أبو السعود بالضغط هنا).