رابطة ضحايا الاختطاف : انسحاب عنان من انتخابات الرئاسة يصب فى صالح الوطن

اعتبر إبرآم لويس مؤسس رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، قرار الفريق سامي عنان بعدم خوض الانتخابات الرئاسية يأتى حفاظًا على القوات المسلحة، وعدم تفتيت الأصوات، بجانب إن القوات المسلحة أعلنت دعمها للمشير عبد الفتاح السيسي، وهذا قرار يصب فى الصالح العام، وليس الأصلح لهذه المرحلة الحالية التي تمر بها مصر.

وأشار “لويس”، إلى أن الفريق سامي عنان ليس له تواجد فى الشارع المصري بشكل عام، ونسبة قليلة هى من تقف بجواره وتؤيده بعد تعاونه مع جماعة الإخوان المسلمين، بحسب ماذكر البيان، وتورطه وإدانته فى أحداث ماسبيرو.

وأكد “لويس”، أن مسيحيي مصر لن يدعموا شخص متورط فى سفك دماء المصريين، وقال ” لن ننسى شهدائنا”.

وتابع “لويس”: إعلان المرشح الذي سوف أدعمه في الانتخابات الرئاسية سيكون بعد غلق باب الترشح ومعرفة ودراسة برامج المرشحيين.