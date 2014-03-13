ضبط اثنين من العاملين بمكتب بريد ببني مزار لاستيلائهم علي أموال المواطنين

تمكنت إدارة البريد بالمنيا من القبض علي موظفين اثنين بهيئة البريد قاما بالاستيلاء علي أموال المودعين بمركز بني مزار.

تلقى اللواء اسامة متولي مساعد وزير الداخليه لأمن المنيا، اخطارا من العميد ايهاب صبح مامور مركز بني مزار بتمكن العقيد محمد سعد رئيس مباحث البريد تحت اشراف العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي من القبض علي كل من( ا نور – ع ) 40 سنه ( عماد –ك –) 34 سنة موظفين بمكتب بريد بني صامت ببني مزار لقيامهما بالاستيلاء علي اموال المودعين بهيئه البريد.

من جانبه ، أمر المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيبات شمال المنيا بإعداد لجنة ثلاثية لتحديد قيمه المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليه .